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HDP önündeki ailelere bir destek de Elazığ’dan

Elazığ’dan gelen şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Asayiş 10.10.2019, 17:38
HDP önündeki ailelere bir destek de Elazığ’dan
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Elazığ’dan gelen şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere bir destek de Elazığ’dan geldi. Elazığ’dan gelen şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederek, yanlarında olduklarını söyledi.

Annelere destek ziyaretinde bulunduklarını belirten grup üyelerinden Selami Demir, Elazığ’dan annelerin acılarını paylaşmak ve onlara destek vermek için geldiklerini söyledi. Demir, "Elazığ’dan canı yanan anneleri duyduk. Elazığ ve 82 milyon tüm Türkiye olarak burada ciğeri yanan insanların acılarını hissettik. Bu annelerimizin haklı duruşları, bu fedakar ve cefakar duruşları inşallah karşılık bulacaktır. Bizim bu annelerimizden istediğimiz tek bir şey var. Haklı oldukları bu davada ellerini çocuklarını alan bu terör yandaşlarının yakalarından ellerini çekmesinler. Bu dirayette bulurlarsa inşallah kazanacaklar ve evlatlarını geri alacaklardır" dedi.

Elazığ’dan anneleri ziyarete geldiklerini beliren Mine Özcan ise, "Bizde bu anneler gibi birer anneyiz. Onların biran önce yavrularına kavuşmaları için evde onlara dua ediyoruz. Buraya da onlara destek için geldik. İnşallah biran önce evlatlarına kavuşurlar” diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)
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