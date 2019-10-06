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HDP önündeki eylemde gerginlik
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden aileler ile binaya giren partililer arasında gerginlik yaşandı.
Asayiş 06.10.2019, 15:08
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden aileler ile binaya giren partililer arasında gerginlik yaşandı.
"SAVAŞ ÇIKARSA İKİ OĞLUM BİRBİRİNİ ÖLDÜRECEK"
Ağrı’dan yaklaşık 4 yıl önce 19 yaşında çalışmak için İstanbul’a giden ve askere gitmek için hazırlık yaparken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Mehmet Gökçe’nin babası Salih Gökçe, HDP’lilere tepki gösterdi. Gökçe, "Bir oğlum şimdi asker, diğer oğlum çalışmıyor kızımı ise evde bırakıp geldim. Ben para istemiyorum, oğlumu versinler ben para vereceğim. Yeter çektiğimiz durum, oğlum Kürt ben Kürt, bir oğlum asker Allah korusun bir savaş çıkarsa 2 oğlum birbirini öldürecek. Bunlar Kürt değil” dedi.(Murat Başal/İHA)
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