HDP’li Milletvekili Aydeniz’in ailelere sözü gerilim yarattı

Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin sayısı 4’üncü gününde 11’e yükselirken, ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP Milletvekili Saliha Aydeniz’in ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" sözü gerginlik yaşanmasına sebep oldu.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 4’üncü günde 11’e yükseldi. HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP’li Milletvekili Saliha Aydeniz, il binasına girerken ailelere Kürtçe “Merhaba, kolay gelsin” dedi. Ailelerin Aydeniz’e tepki göstermesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından anneler çocuklarını geri istediklerini belirterek, evlatları gelmeden oturma eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade ettiler.

Ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.

(Murat Başal/İHA)