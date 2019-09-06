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HDP’li Milletvekili Aydeniz’in ailelere sözü gerilim yarattı
Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin sayısı 4’üncü gününde 11’e yükselirken, ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP Milletvekili Saliha Aydeniz’in ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" sözü gerginlik yaşanmasına sebep oldu.
Asayiş 06.09.2019, 12:37
Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin sayısı 4’üncü gününde 11’e yükselirken, ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP Milletvekili Saliha Aydeniz’in ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" sözü gerginlik yaşanmasına sebep oldu.
Ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.(Murat Başal/İHA)
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