Son Dakika
Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı
Erdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
"Ders almayanlar varsa onlara da cevap vermekten çekinmeyeceğiz"
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
“CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Samsun’un Ayvacık ilçesine bağlı Çamalan köyünde yaşanan heyelanda facianın eşiğinden dönüldü.

Asayiş 24.08.2019, 14:22
Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Samsun’un Ayvacık ilçesine bağlı Çamalan köyünde yaşanan heyelanda facianın eşiğinden dönüldü.

Ahmet Zengin’e ait evin üst kısmında bulunan toprak gece büyük bir gürültü ile eve doğru kaymaya başladı. Meydana gelen heyelan faciasının gürültüsü ile uyanan ev sakinleri gördükleri manzara karşısında şok yaşarken eve 2 metre kadar yaklaşan heyelan nedeni ile geceyi sokakta geçirdiler.

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Heyelan şokunu yaşayan ev sahibi Ahmet Zengin, “Dört yıldır küçük parçalar halinde toprak kayması yaşanıyor. İlgili yerlere defalarca başvuruda bulunduk. Can güvenliğimizin olmadığını, heyelan riski olduğunu her an evimizi yıkıp bizi öldürebileceğini, acil yardım edilmesi gerektiğini ilettik. Duvar veya başka bir şekilde önlem alınması gerektiğini söyledik. Ayvacık Belediye başkanımız Halil Kalaycı’ya da durumu defalarca ilettik kendisi bir ay önce gerekli talimatı verdiğini söyledi ama gelen giden olmadı. Sonuç olarak haklı çıktık ve can pazarı yaşadık. Geçe yaşanılan faciada ölebilirdik. Yetkililerden can güvenliğimizin sağlanmasını ve heyelana karşı önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Heyelanın şokunu atlatamadıklarını belirten Ahmet Zengin’in oğlu Mustafa Zengin ise, “Yaşanılan felaketin fotoğraflarını çekerek ilgili kurumlara gönderdim. Biz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyız. Hükümetimize devletimize bağlılığımız tam. Biran önce yetkililerden büyüklerimizden yardım istiyoruz” diye konuştu.

(İHA)
Yorumlar (0)
32°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
İmsak 04:30
Güneş 06:01
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:41
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Trabzonspor 1 1
10. Kasımpaşa 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 4
2. Fatih Karagümrük 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 2 1
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 3 4
10. Chelsea 3 4
11. Burnley 2 3
12. Aston Villa 3 3
13. Norwich City 3 3
14. Leicester City 2 2
15. Wolverhampton 2 2
16. Crystal Palace 2 1
17. West Ham 2 1
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Levante 2 3
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Getafe 1 0
18. Leganés 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@