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Hızını alamayan boğalar, güreşleri izleyen vatandaşların arasına daldı

Yatağan Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen boğa güreşlerinde arenayı terk eden iki boğa, güreşleri izlemek için gelen 57 yaşındaki bir kadını ezdi. Ağır yaralanan kadın, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 22.09.2019, 16:40
Hızını alamayan boğalar, güreşleri izleyen vatandaşların arasına daldı
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Yatağan Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen boğa güreşlerinde arenayı terk eden iki boğa, güreşleri izlemek için gelen 57 yaşındaki bir kadını ezdi. Ağır yaralanan kadın, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Muğla’da geleneksel kültürün bir parçası haline gelen boğa güreşi sezonu sürüyor. Yatağan ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen boğa güreşinde, yaklaşık 5 bin kişi güreşleri tribünlerden ve traktör römorklarından takip etti.

Türkiye’nin dört bir yanından 140 pehlivan boğanın katıldığı güreşlerde önemli boğalar arenaya çıktı. İzleyicilerin heyecanlı ve çekişmeli güreşler izlediği müsabakalarda rakibinden kaçan ve kovalayan boğalar güreş alanında görevliler tarafından durduruldu. Güreşlerin sürdüğü sırada arenadan kaçan iki boğa, güreşleri izlemek için alana gelen vatandaşların arasına daldı. Boğalar, 57 yaşındaki Müceylan Özdemir’i ezerek ağır yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, güreş sırasında yaralanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Yatağan’da güreşçi boğası olan 23 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın da katılımıyla ev sahipliğimizde bir boğa güreşi düzenlemek istedik. Halkımız için sosyal aktivite olarak düzenlediğimiz güreşleri, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. İlçemizdeki boğa sahipleri, çeşitli şehirlere giderek ilçemizi temsil ediyor, inşallah bundan sonra Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen boğa sahiplerini ilçemizde ağırlayacağız” dedi.

(İHA)
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