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Hong Kong’da memurlar da sokaklara çıktı

Hong Konglu memurlar, haftalardır devam eden hükümet karşıtı protestolara destek vermek için bir miting düzenledi.

Asayiş 02.08.2019, 15:54 02.08.2019, 15:59
Hong Kong’da memurlar da sokaklara çıktı

Hong Konglu memurlar, haftalardır devam eden hükümet karşıtı protestolara destek vermek için bir miting düzenledi.

Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesi yasa tasarısı üzerine başlayan protesto gösterileri büyümeye devam ediyor. Hong Konglu memurlar, protestoculara destek vermek için bir miting düzenledi. Göstericiler, Hong Kong Özel Bölge İdaresi yönetiminden daha fazla hesap verebilirlik talep ediyor. Göstericiler yasa tasarısını önerenlerin hesap vermesini ve Hong Kong İdaresi Başkanı Carrie Lam’in istifasını talep ediyor.

Gösterilere katılan Kathy Yip isimli bir devlet memuru, “Bence hükumet, üstümüze polis gönderip bize cephe açacağına, isteklerimize cevap vermeli” dedi. Gösterilere katılan çoğu memurun kimliklerinin açığa çıkmaması için siyah maske taktığı gözlendi.

Polis geçtiğimiz saatlerde, gösterinin liderlerinden birinin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi silah bulundurmaktan gözaltına aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Hong Kongda memurlar da sokaklara çıktı
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