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HSYK Genel Sekreteri Kaya’ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ’nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya’ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.
Asayiş 17.09.2019, 15:05 17.09.2019, 16:54
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|4
|7
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|6
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|4
|6
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|4
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|4
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|4
|4
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|-5
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|P
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|5
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|5
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|5
|8
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|8
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|8
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|5
|8
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|8
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|5
|7
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|5
|7
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|5
|7
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|5
|7
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|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
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|5
|2
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|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|6
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|6
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|4
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|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
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|4
|3
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|4
|1
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|4
|0
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