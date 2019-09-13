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Hurdacıya iş yerinin önünde silahlı saldırı
Samsun’da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan hurdacı yaralandı.
Asayiş 13.09.2019, 20:04
Samsun’da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan hurdacı yaralandı.
Sezgin Ç., kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek, "Yüzünde sağlıkçıların kullandığı maske vardı. Yanıma gelip ’Hurda alıyor musun?’ diyerek tabancayla ateş açıp kaçtı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Muhammer Ay/İHA)
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