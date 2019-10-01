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Husumetli olduğu şahsa kurşun yağdırdı, o anlar kameraya yansıdı

Bahçeşehir’de bir kişi husumetli olduğu şahsa sokak ortasında kurşun yağdırdı. Şahsın yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 01.10.2019, 19:32
Husumetli olduğu şahsa kurşun yağdırdı, o anlar kameraya yansıdı
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Bahçeşehir’de bir kişi husumetli olduğu şahsa sokak ortasında kurşun yağdırdı. Şahsın yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Caddesi’nde akşam 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ünal K. isimli şahıs, eşiyle caddedeki markete geldi. Ünal K. markete girmek için aracından indiği sırada, husumetlisi A.K. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Ünal K. olay yerine sağlık ekipleri gelene kadar markete sığındı. Sağlık ekiplerince İstinye Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal K.’nin ameliyata alındığı öğrenildi. Ünal K.’yi vuran zanlı ise kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

AĞABEYİNİN VURULMA ANINI ANLATTI

Vurulan şahsın kardeşi Ünsal K. olay anını anlatarak, "Tam markete girerken arkadan takip ediyorlar. Zaten takip eden kişiler bundan 2 hafta önce de takip edip evin önünde ateş açmışlar. Çoluk çocuğun olduğu ortamda. O zaman kurşun isabet etmemişti. Şimdi tam markete girerken tekrar ateş ediyorlar. 3 kurşun isabet ediyor. Kurşunlardan 2’si bacağına isabet ediyor. Bunlar Esenyurt’ta organize çete. Biz bunları şikayet ettik. 2 ay önce davanızdan vazgeçin diye ağabeyimle bir kavga olmuştu. Biz vazgeçmeyince daha da üzerimize geldiler. Husumet alacak verecek ama aynı zamanda bu kişileri FETÖ’den ve PKK’dan dolayı şikayet etmemizden" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ünal K. aracından iniyor. Bu sırada bir araç K.’ye doğru yaklaşıyor. Daha sonra aracın içinden silahla ateş ediliyor. Ünal K.’nin yaralandığı görülüyor.

(İHA)
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