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İçinde gurbetçilerin bulunduğu minibüs traktöre çarptı
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde içinde gurbetçi ailenin bulunduğu minibüs traktöre arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
Asayiş 03.08.2019, 23:37
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde içinde gurbetçi ailenin bulunduğu minibüs traktöre arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edilirken, durumu ağır olan traktör sürücü Engin Kaynar’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada minibüs içinde sıkışarak can veren Buket Koç’un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemesinin ardından çıkarılarak Eskipazar Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(Yasin Erdem /İHA)
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