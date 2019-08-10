İçişleri Bakanı Yardımcısı İnce: "116 bin personelimiz bayramda görev yapacak"

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, bayram süresince 64 bin trafik ekibiyle 116 bin personelin sahada olacağını ifade ederek, "Havadan helikopter ve drone ile denetimlerimiz olacak. Bu denetimlere başladık" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı nedeniyle alınan trafik tedbirlerini yerinde incelemek için Bursa’nın İnegöl ilçesine geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğünün Ankara Bursa karayolu İnegöl girişindeki uygulama noktasında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdür Vekili Önder Dülger, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Şükrü Solak, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı İnce, polis memurları ve jandarma personeliyle sohbet ederek bayramlarını kutladı. İnce, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Şükrü Solak’tan, alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte aldığımız tedbirleri ve denetimleri yerinde görmek için sayın İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, birlikte İnegöl’de uygulama noktasında bulunuyoruz. Burada hem vatandaşlarımızın bayramını kutlamak hemde onları trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha ikaz etmek için geldi. Tüm tedbirlerimizi aldık, şuana kadar Bursa ve genelinde her hangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

64 bin ekip ve 116 bin personelle bayram boyunca sahalarda alanlarda olacaklarını söyleyen İnce, "Vatandaşlarımızın trafik kazalarını yaşamaması için, daha güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve tatillerini daha huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak için tedbirler alıyoruz. 56 tane emniyet ve jandarma müfettişimiz yine görev alarak yollarda olacak. Otobüs denetimlerini arttırdık, sivil denetimler otobüslerde devam ediyor. Almış olduğumuz tedbirler çerçevesinde ’Yaşam Tüneli’ projemiz var. Birçok ilimizde bu yaşam tünellerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeler yapıyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine geçen hatırlayacağız üzere açılan İstanbul İzmir otoyolunun açılışı yapılırken, Cumhurbaşkanımız burada bir kampanya başlattı. ’Kemerin ses getirsin’ kampanyası. Biz de bu kampanyayı bayram boyunca İçişleri Bakanlığı olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızla birlikte çocuklarımız büyüklerine karşı uyarıcı konumda olması, farkındalık oluşturması amacıyla onları da yanımızda bulundurarak kampanyayı sürdürmeye çalışıyoruz. Amacımız kazaları en aza indirmek, hatta hiç olmamasını sağlamak. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirmelerini sağlamak. Biz bunu millet olarak başaracağımıza inanıyoruz. Alınan tedbirlere riayet edildikçe de sonuçları pozitif şekilde oluşmaya başladı. Son dönemde özellikle geçen yıla göre kıyasladığımızda ölümlü kaza oranlarında ciddi bir düşüş var” dedi.

(İHA)