İçişleri Bakanlığı O Teröristin İsmini Açıkladı

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır’da 19 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/ cephane birimi sorumlusu ’Agit Soro’ kod adlı ’Celal Gök’ olduğu tespit edilmiştir."

(İHA)