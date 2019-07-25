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İçişleri Bakanlığı O Teröristin İsmini Açıkladı

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır’da 19 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Asayiş 25.07.2019, 17:02 25.07.2019, 17:25
İçişleri Bakanlığı O Teröristin İsmini Açıkladı

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır’da 19 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/ cephane birimi sorumlusu ’Agit Soro’ kod adlı ’Celal Gök’ olduğu tespit edilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#terörist #diyarbakır #İçişleri Bakanlığı O Teröristin İsmini Açıkladı #İÇİŞLERİ Bakanlığı
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