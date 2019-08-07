İçişleri Bakanlığı trafikte kural ihlallerini affetmedi

İçişleri Bakanlığı, 2019’un ilk 7 ayında ülke genelinde toplam 19 eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Bu uygulamalarda 6 bin 534 araç, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 24 bin 37 şahıs yakalandı.

(İHA)