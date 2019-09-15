Son Dakika
Dünya Ralli Şampiyonası - Kupa töreni - MUĞLA
Çerkeş’teki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Sümeyye Boyacı: "İstiklal Marşımızı dinleteceğim"
Suriye zirvesi yarın
Atık yönetimi konusunda uzlaşma sağlandı
Kenevir tarlasına drone ile polis baskını
Samandağ’da hortum
Suriye sınırına beton blok sevkiyatı
Suudi Arabistan’da petrol üretimi durduruldu
Pençe-3 Harekatı’nda 4 el yapımı patlayıcı imha edildi

İcra memuruna böyle saldırdılar

Samsun’da icraya giden memurun saldırıya uğramasının güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Asayiş 15.09.2019, 15:31 15.09.2019, 16:12

Samsun’da icraya giden memurun saldırıya uğramasının güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesinin Fındıklı Mahallesi’nde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.’nın senet borcundan dolayı fındığına jandarma, avukat ve Çarşamba Adliyesinde görevli icra memurları tarafından haciz işlemine gidildi. Borçlu H.A.’nın ağabeyi N.A. gelen haciz işlemi görevlilerini karşıladı. Haciz işlemine gelen görevliler senede dayalı olarak aldıkları ihtiyatı haciz kararını H.A.’nın yakınlarına anlatarak, harmandaki fındığa haciz işlemi uygulanacağı söylediler. Haciz görevlileri kendilerine mukavemet göstermesi üzerine jandarmadan destek ekip çağırdılar. O sırada mahalle sakinleri de toplanmaya başladı. Bu sırada gerginlik yaşandı ve H.A.’nın fındığını haciz için vermek istemediler. Yaşanan arbede kavgaya dönüştü ve Çarşamba Adliyesinde görevli icra memuru M.B. saldırıya uğradı. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri havaya 4 el ateş açarak icra memuruna saldırıyı önlemeye çalıştı. Jandarma biber gazı sıkmak zorunda kaldı. İcra memuru hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Çarşamba Adliyesine çıkarılan 4 kişinin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları öğrenildi. Olayın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

(Muhammer Ay/İHA)

#memuruna böyle saldırdılar #samsun #icra memuru
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:22
Öğle 12:49
İkindi 16:20
Akşam 19:06
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Sivasspor 4 5
8. Trabzonspor 3 5
9. Ankaragücü 3 5
10. Antalyaspor 4 5
11. Beşiktaş 4 4
12. Başakşehir 4 4
13. Malatyaspor 3 3
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Keçiörengücü 4 8
3. Hatayspor 3 7
4. Fatih Karagümrük 3 7
5. Altay 4 7
6. Bursaspor 3 6
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. Altınordu 4 4
10. Adanaspor 3 4
11. Osmanlıspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Menemen Belediyespor 3 4
15. İstanbulspor 3 2
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 4 7
8. Everton 4 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Crystal Palace 5 7
12. Norwich City 5 6
13. Burnley 5 5
14. Sheffield United 5 5
15. Brighton 5 5
16. Bournemouth 4 4
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 4 9
2. Real Madrid 4 8
3. Athletic Bilbao 4 8
4. Barcelona 4 7
5. Sevilla 3 7
6. Real Sociedad 4 7
7. Levante 4 6
8. Villarreal 4 5
9. Osasuna 3 5
10. Deportivo Alaves 3 5
11. Granada 3 4
12. Celta de Vigo 3 4
13. Real Valladolid 3 4
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Espanyol 4 4
17. Real Betis 3 3
18. Getafe 3 2
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@