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Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır Adliyesinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Asayiş 17.09.2019, 15:27 17.09.2019, 16:58
Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır Adliyesinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oruç Aras ve Settar Aras isimli kardeşler, bugün öğle saatlerinde duruşma için Iğdır Adliyesine geldi. İki kardeş, adliye içerisinde emekli polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. İki kardeş yaralanırken, emekli polis memuru adliye polisi tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Settar Aras’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Oruç Aras ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oruç Aras’ın yakınları hastane önünde beklerken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Emekli polis #silahlı saldırı #Iğdır Adliyesi
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