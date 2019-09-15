Son Dakika
İsrail askerleri Kudüs’te 46 Filistinliyi yaraladı
Kocaeli’de acil serviste kimyasal madde paniği
5 gollü maçın kazananı Gazişehir Gaziantep
Tayland’daki sel felaketinde 32 kişi hayatını kaybetti
Rıza Çalımbay: "Takımdan memnunum"
Okan Buruk "Benim için hayal kırıklığı oldu"
Batman’da şehitlere saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Şehit Abdullatif Emen, şehit babası ile yan yana
Başakşehir, Sivaspor ile puanları paylaştı
Diyarbakır’da eylem yapan ailelerden HDP hakkında suç duyurusu

Iğdır’da yaralanan uzman çavuş şehit düştü

Iğdır’da devriye görevi sırasında kaza yaparak yaralanan uzman çavuş şehit düştü.

Asayiş 15.09.2019, 09:33
Iğdır’da yaralanan uzman çavuş şehit düştü

Iğdır’da devriye görevi sırasında kaza yaparak yaralanan uzman çavuş şehit düştü.

Iğdır’da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp tedavi altına alınan Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Haziran’da Iğdır’da devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu’nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül’de şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yayımladığı mesajında, “Silah arkadaşımız, 6 Haziran 2018 tarihinde devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanmış, 14 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

Şehidin cenazesinin, 15.09.2019 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından, Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığında toprağa verileceği açıklandı.

(Ercan Tunç/İHA)
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:22
Öğle 12:49
İkindi 16:20
Akşam 19:06
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Sivasspor 4 5
8. Trabzonspor 3 5
9. Ankaragücü 3 5
10. Antalyaspor 4 5
11. Beşiktaş 4 4
12. Başakşehir 4 4
13. Malatyaspor 3 3
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Keçiörengücü 4 8
3. Hatayspor 3 7
4. Fatih Karagümrük 3 7
5. Altay 4 7
6. Bursaspor 3 6
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. Altınordu 4 4
10. Adanaspor 3 4
11. Osmanlıspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Menemen Belediyespor 3 4
15. İstanbulspor 3 2
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 4 7
8. Everton 4 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Crystal Palace 5 7
12. Norwich City 5 6
13. Burnley 5 5
14. Sheffield United 5 5
15. Brighton 5 5
16. Bournemouth 4 4
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 4 9
2. Real Madrid 4 8
3. Athletic Bilbao 4 8
4. Barcelona 4 7
5. Sevilla 3 7
6. Real Sociedad 4 7
7. Levante 4 6
8. Villarreal 4 5
9. Osasuna 3 5
10. Deportivo Alaves 3 5
11. Granada 3 4
12. Celta de Vigo 3 4
13. Real Valladolid 3 4
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Real Betis 3 3
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@