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İHA muhabiri yaralandığı roketli saldırıyı anlattı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düzenlenen roketli saldırıda yaralanan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Şinasi İnan, saldırı anını anlattı.

Asayiş 10.10.2019, 19:22
İHA muhabiri yaralandığı roketli saldırıyı anlattı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düzenlenen roketli saldırıda yaralanan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Şinasi İnan, saldırı anını anlattı.

Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Telabyad kentinden atılan roket sonucu, daha önce düşen bir roketin görüntülerini çekmeye çalışan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Şinasi İnan yaralandı. Şinasi İnan, görüntü aldığı sırada yaklaşık 2 metre yan tarafına yeni bir roket düştü. Yüzü ve kolundan hafif şekilde yaralanan İnan ayakta tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Şinasi İnan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay anın anlatan İHA Muhabiri Şinasi İnan, “Akçakale’ye havan mermisi düştü. Ben de haber yapmak için bölgeye gittim. Tam haber çekerken bir başka havan mermisi düştü. Yaklaşık 2 metre sol tarafıma düşen havan mermisi refüje isabet etti. Patlamayla birlikte kendimi yere attım. Yüzümde bir yanma hissetim. Elimle dokunduğumda yaralandığımı fark ettim. Ayağa kalkıp duvar dibindeki çocukları kucaklayıp bölgeden uzaklaştırdım. Kısa bir süre sonra sağ kolumda da bir yara olduğunu gördüm. Savaş muhabiri olmak kolay değil. Allah herkesi korusun. Şu anda kahraman askerimiz PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin de içinde bulunduğu Fırat’ın doğusuna bir operasyon düzenliyor. Allah onları korusun. Bizim göreviniz bu. Her şeyi göze alarak bu işi yapıyoruz. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Beni arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Bekir Basmacı/İHA)
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