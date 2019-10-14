Son Dakika
CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa’ya sevkiyatı sürüyor
HDP önünde açıklama yapmak isteyen grup polise saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de
Milli Savunma Bakanı Akar: "Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında"

İHA muhabirini darp eden zanlılar gözaltına alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevlerini yaparken saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal’ı darp ederek telefonu gasp eden 4 kişi, polisin çalışmasının ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve öğretmen olan Serdar İ.’nin terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle daha önce açığa alındığı ve soruşturma sonucunda görevine geri iade edildiği öğrenildi.

Asayiş 14.10.2019, 10:50 14.10.2019, 12:39

Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevlerini yaparken saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal’ı darp ederek telefonu gasp eden 4 kişi, polisin çalışmasının ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve öğretmen olan Serdar İ.’nin terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle daha önce açığa alındığı ve soruşturma sonucunda görevine geri iade edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 11 Ekim’de YPG’li teröristler tarafından Suriye’nin Kamışlı kentinden atılan havan ve roketin düştüğü Hamam Sokakta çekim yaparak olay yerinden ayrılmaya çalışan İHA muhabiri ve kameramanını takip ederek terör örgütü PKK-YPG’yi öven, Türkiye Cumhuriyetini ve devleti aşağılayan ve ardından kadın muhabire cinsel sözlü tacizler ile mahalle halkına karşı kışkırtmaya çalışan ve darp ederek telefonunu gasp eden 4 zanlı; güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından belirlendi. İsimleri tespit edilen zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DOSYASI KABARIK ÖĞRETMEN

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan Haşim B., Metin A., Zuhel A. ve Serdar İ. ile ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlılardan Serdar İ.’nin öğretmen olduğu tespit edildi. Serdar İ. hakkında PKK/KCK terör örgütünün hareket tarzını benimsediği, terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesi ile 08 Eylül 2016’da açığa alındığı, soruşturma sonucunda görevine iade edildiği belirtildi.

Zanlıların ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri açıklandı.

(Beril Solmuşgül - Murat Başal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#gözaltı #nusaybin #darp #zanlı #asayiş #muhabir
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
İmsak 05:28
Güneş 06:51
Öğle 12:40
İkindi 15:46
Akşam 18:18
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@