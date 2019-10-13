Son Dakika
Resulayn’da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu’na teşekkür
"Belediyeler bu yasadan son derece mutlu olacak"
Futbol: Toplu sonuç
Pentagon: “Bin askerimizi Suriye’nin güneyine çekiyoruz”
Erbil'de "Barış Pınarı Harekatı" anlatıldı
Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor

İki kadın hırsız 2 bin 500 kilogramlık su deposunu çaldı

Beylikdüzü’nde bir okulda bulunan 2 bin 500 kilogram ağırlığındaki yedek su deposunu çalan iki kadın hırsızın, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Asayiş 12.10.2019, 17:08
İki kadın hırsız 2 bin 500 kilogramlık su deposunu çaldı

Beylikdüzü’nde bir okulda bulunan 2 bin 500 kilogram ağırlığındaki yedek su deposunu çalan iki kadın hırsızın, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir ilkokul içerisinde meydana geldi. Okul içerisinde bulunan 2 bin 500 kilogramlık yedek su deposunun çalındığı yönünde ihbar alan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede güvenlik kameralarından yola çıkarak zanlıları tespit etti. Yapılan çalışmada zanlıların Asya K.(20) ve Elmas O.(23) olduğu belirlendi. İki kadın zanlı polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, iki kadın hırsızın su deposunu çalma anları ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kadınların su deposunu yürüyen bir el arabasına yükleyerek götürdükleri görüldü.

(İHA)
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@