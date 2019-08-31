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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Asayiş 31.08.2019, 18:40
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Güneş Mahallesi Özdemirbey Caddesinde meydana geldi. Furkan G. yönetimindeki 27 TS 430 plakalı otomobil, Güneş Mahallesi istikametinden Özdemirbey Caddesine seyir halindeyken aşırı sürat nedeniyle virajı alamayarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen araç, karşıdan gelen Tolga K. yönetimindeki 27 F 6200 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

(Mehmet Bulut/İHA)
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