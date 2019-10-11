İlk görev yerinde şehit oldu
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine havan mermisi düşmesi sonucu şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in Salihli’deki baba evine Türk bayrağı asıldı. 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Güneş’in 1 yıldır Akçakale görevli olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine havan mermisi düşmesi sonucu şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in Salihli’deki baba evine Türk bayrağı asıldı. 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Güneş’in 1 yıldır Akçakale görevli olduğu öğrenildi.
Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in şehit haberi aileye verildikten sonra şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Süleyman Güney ve annesi emekli hemşire Zekiye Güneş taziyeleri kabul etti. Güneş ailesi büyük acı yaşarken, yakınları taziyeye geldi. Şehidin bir kız kardeşi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne atandığı, 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakale Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde çalışmaya başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.(Behzat Akcan/İHA)
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