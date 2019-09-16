İnanılmaz Olay! Anne- kızın başına binanın dış cephe kaplaması düştü!

BARTIN (AA) - Bartın'da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının üzerine dış cephe kaplaması düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması düşme anı kamerada - Bartın'da kaldırımda yürüyen anne ve kızının üzerine dış cephe kaplaması düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Alınan bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde önceki gün, 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması kaldırma düşmeye başladı. Büyük parçalar halinde düşen kaplamalar, o sırada kaldırımda yürüyen Tülay K. ile kızı Pelin K. isabet etti.