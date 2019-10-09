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İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçakları hareketliliği

- İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik yaşandı

Asayiş 09.10.2019, 22:47 09.10.2019, 22:58
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçakları hareketliliği

ADANA (AA) - Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı.

Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#hareketlilik #adana #İncirlik #savaş uçağı
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