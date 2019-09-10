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İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Bayburt’ta hastane inşaatından düşen genç işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 10.09.2019, 12:27
İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Bayburt’ta hastane inşaatından düşen genç işçi hayatını kaybetti.

Bayburt’ta inşası süren yeni devlet hastanesinde iskeleden düşen boya ustası Cihan Yaşar (26) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sularında meydana geldi. Şingah Mahallesi’nde yapımı devam eden hastane binasının havalandırma kısmında duvarları boyamak için iskeleye çıkan boya ustası Yaşar, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düştü.

Yaşar’ın düştüğünü gören diğer çalışanlar 112 ekiplerine haber verdi. Hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yaşar’ı Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı genç işçinin, hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
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