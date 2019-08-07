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Interpol’ün aradığı cip, Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildi
Interpol tarafından aranan yabancı plakalı cip, Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı’nda Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildi.
Asayiş 07.08.2019, 13:11
Interpol tarafından aranan yabancı plakalı cip, Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı’nda Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildi.
Jandarma araştırmayı çok yönlü olarak sürdürürken, cipin sahibinin Türkiye’ye davet edilerek aracının teslim edileceği öğrenildi.(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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