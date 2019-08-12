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İntihar etmek için atladı, üzerinden araç geçince feci şekilde can verdi

Diyarbakır’da intihar etmek için üst geçitten atlayan gencin üzerinden araç geçerken, genç feci şekilde can verdi.

Asayiş 11.08.2019, 23:07
İntihar etmek için atladı, üzerinden araç geçince feci şekilde can verdi
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Diyarbakır’da intihar etmek için üst geçitten atlayan gencin üzerinden araç geçerken, genç feci şekilde can verdi.

Olay, Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde bulunan üst geçide çıkan Sayım Aras (25) isimli bir genç, üst geçitten yola atladı. O sırada seyir halinde olan 06 DP 3197 plakalı otomobil sürücüsü genci fark etmezken, araç gencin üzerinden geçti. Sayım Aras olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı gence yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden genç, güvenlik güçlerinin incelemeleri ardından otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen yakınlarından biri de üst geçitten atlamak isterken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak indirildi.

(İHA)
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