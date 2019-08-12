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İntihar etmek için atladı, üzerinden araç geçince feci şekilde can verdi
Diyarbakır’da intihar etmek için üst geçitten atlayan gencin üzerinden araç geçerken, genç feci şekilde can verdi.
Asayiş 11.08.2019, 23:07
Diyarbakır’da intihar etmek için üst geçitten atlayan gencin üzerinden araç geçerken, genç feci şekilde can verdi.
Olay yerinde hayatını kaybeden genç, güvenlik güçlerinin incelemeleri ardından otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan olay yerine gelen yakınlarından biri de üst geçitten atlamak isterken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak indirildi.(İHA)
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