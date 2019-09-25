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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Trump’la görüştü
ABD’nin New York şehrinde düzenlenen BM Genel Kurulu Toplantısı’na katılan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Bakanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Asayiş 25.09.2019, 10:57 25.09.2019, 11:10
ABD’nin New York şehrinde düzenlenen BM Genel Kurulu Toplantısı’na katılan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Bakanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Irak’taki gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Trump ise olumlu değişimleri memnuniyetle karşıladığını, ülkesinin Irak’ın imarı ve istikrarının sağlanması için verdiği desteğin devam edeceğini belirterek, terör örgütü DEAŞ’ı bitirmenin önemli bir başarı olduğunu söyledi.
(İHA)
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