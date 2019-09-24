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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı öldürüldü
- Avaşin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Asayiş 23.09.2019, 09:10 23.09.2019, 09:21
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hava harekatıyla, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 kişi etkisiz hale getirildi.
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