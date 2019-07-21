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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Asayiş 21.07.2019, 09:35 21.07.2019, 12:17
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."
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