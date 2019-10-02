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Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyi Gara Bölgesi’nde TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucunda 5 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Asayiş 02.10.2019, 20:19 02.10.2019, 20:25
Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak’ın kuzeyi Gara Bölgesi’nde TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucunda 5 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün gerçekleştirilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu.“ denildi.

(İHA)

#hava harekatı #pkk #kuzey ırak
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