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Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 23.09.2019, 09:17 23.09.2019, 09:30
Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #ırak #Milli Savunma Bakanlığı
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