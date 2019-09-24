Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”

(İHA)