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Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 05.09.2019, 13:34 05.09.2019, 14:33
Irak’ın kuzeyine hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ırak #pençe harekatı #Milli Savunma Bakanlığı
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