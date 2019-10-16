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İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen Mehdi Bebri’ye men cezası

İran Futbol Federasyonu Ahlak Komitesi, Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan Traktör takımı futbolcusu Mehdi Bebri’ye men cezası verdi.

Asayiş 16.10.2019, 12:08 16.10.2019, 12:33
İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen Mehdi Bebri’ye men cezası
Barış Pınarı Harekatı 8. gününde
Barış Pınarı Harekatı 8. gününde

İran Futbol Federasyonu Ahlak Komitesi, Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan Traktör takımı futbolcusu Mehdi Bebri’ye men cezası verdi.

İran Futbol Federasyonu’nun yayımladığı bildiride, Traktör ve Sanatı Nefti Abadan oyuncularına sahadan men cezası verildiğini duyurarak, "Traktör takımının oyuncusu Mehdi Bedri’nin sosyal medyadaki sportmenliğe aykırı paylaşımı ve Sanatı Nefti Abadan takımının oyuncusu Sirvan Kurbani’nin hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle her iki oyuncuya geçici olarak sahalardan men cezası verildi" ifadelerine yer verdi.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış ve gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Sirvan Kurbani de Bedri’nin paylaşmaları sonrasına ona hakaret etmişti.

(ORT-S)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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