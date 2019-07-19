Son Dakika
İnsanoğlunun Ay'a İnişinin 50. Yıl Dönümü Google'da Doodle Oldu! İşte Google’dan Apollo 11 Doodle Sürprizi!
Bugün Neler Yaşandı? 17 Temmuz 2019 Günün Özeti Haberleri
Son Dakika: YKS Sonuçları Açıklandı
Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!
Beşiktaş ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Ankara'ya şehit ateş düştü
Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları

İş Makinesi Yüklü Tır Şarampole Yuvarlandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde iş makinesi yüklü tır, tekerleğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 19.07.2019, 16:58 19.07.2019, 17:27
İş Makinesi Yüklü Tır Şarampole Yuvarlandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde iş makinesi yüklü tır, tekerleğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Kırkgeçit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İş makinesi yüklü Van Büyükşehir Belediyesine ait S.P. yönetimindeki tır, şehir merkezine gitmek isterken lastiği patladı. Patlama sonucu tır, greyderle birlikte şarampole yuvarlandı. Tırda bulunan sürücü ve yanındaki 3 kişiyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda şoför S.P. ile yanındaki S.Ç. ve Ş.D. çıkarılarak ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Y.A.’yı kurtarma çalışması ise devam ediyor.

(Şükrü Akyüz /İHA)

#İş makinesi yüklü tır şarampole yuvarlandı #asayiş #şarampole #tır #iş makinesi
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Temmuz 2019
İmsak 03:40
Güneş 05:28
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:22
Yatsı 22:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@