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İş yerinde tüp patladı, biri çocuk 4 kişi yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması sonucu iş yerinde bulunan 3 kişi ve dışarıda oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Asayiş 27.08.2019, 12:00
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması sonucu iş yerinde bulunan 3 kişi ve dışarıda oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamada, iş yerinde bulunan iş yerinin ortağı Yakup Duman, çalışanlar Zehra Orhan, Alican Mizantek ve dışarıda oyun oynayan mülk sahibinin torunu Masal Tığlı (4) yaralandı.
Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.(İHA)
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