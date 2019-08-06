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Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

İş yerinden yükselen dumanlar paniğe neden oldu

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 09:57
İş yerinden yükselen dumanlar paniğe neden oldu

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 01.45 sularında Pendik ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde bulunan Kara Pınar Caddesi üzerindeki bir yalıtım atölyesinde çıktı. Üç katlı bir apartmanın zemininde yer alan iş yerinin camlarından yükselen dumanlar çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmadı. İhbarı alarak kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin kapısını açarak dumanın kaynağını aradı. İçerideki aleve müdahale ederek kontrol altına alan itfaiye ekipleri bir süre iş yerinden duman tahliyesi yaptı. Yangının çıktığı saatte iş yerinde çalışanın olmayışı büyük bir faciayı önlerken yangın yerine gelen polis ekipleri meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak itfaiye ekiplerinin çalışmasına hız kazandırdı. Herhangi bir yaralanma durumuna yönelik yangın yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasının sona ermesinden sonra olay yerinden ayrıldı.

APARTMANDA YAŞAYANLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Pendik ilçesi, Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemininde bulunan iş yerinde çıkan yangın apartman sakinlerini ve çevredeki vatandaşları korkuttu. İş yerinin camlarından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek duman tahliyesi gerçekleştirdi. Yangında iş yerinde maddi hasar oluşurken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangını görerek itfaiye ekiplerini harekete geçiren Turgay Aydın, "Biz en üst katta oturuyoruz bir anda dumanlar yukarıya doğru çıkınca itfaiyeyi aradık. Sağolsun itfaiye hemen geldi müdahale etti, yangını söndürdüler" dedi.

(Hanifi Bayar /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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