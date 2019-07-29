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İş Yerine Dalan Otobüsün Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Kağıthane’de yokuş aşağıya geldiği esnada freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza esnasında başka bir halk otobüsü şoförü ise ezilmekten son anda kurtuldu.

Asayiş 29.07.2019, 11:06 29.07.2019, 14:10

Kağıthane’de yokuş aşağıya geldiği esnada freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza esnasında başka bir halk otobüsü şoförü ise ezilmekten son anda kurtuldu.

Kağıthane Şirintepe Mahallesi Akan Yıldız Sokak’ta geçtiğimiz cuma günü saat 17.20 sıralarında meydana gelen olayda, yokuş aşağı doğru inen 34 HY 6740 plakalı halk otobüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, önce bina duvarına çarpıp, ardından da kaldırıma çıkarak iş yerinin kapısına çarparak durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otobüsün kapısına çarptığı iş yerindeki 2 işçi içeride mahsur kaldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucu otobüsü bulunduğu yerden kaldırdı. İş yerinde mahsur kalan işçilerde bu sayede dışarıya çıkartıldı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, halk otobüsü bir anda kontrolden çıkıyor. Duvara çarpan otobüs kaldırıma çıktıktan sonra iş yerinin kapısına çarpıyor. O esnada otobüsün önünde olan bir başka otobüs şoförü ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor. Otobüsün şoförü ve diğer şoför şoke olurken, çevredeki vatandaşlar da koşarak otobüsün yanına geliyor.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

(Doğan Can Cesur /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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