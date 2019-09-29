İş yerine parke taşıyla saldırdılar
Erzincan’da ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerine yönelik parke taşıyla gerçekleşen saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Erzincan’da ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerine yönelik parke taşıyla gerçekleşen saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Sabah komşularının telefonuyla uyandığını ifade eden iş yeri sahibi Etem Çelik, saldırı olayını şöyle anlattı:
“Komşularım telefonla beni aradılar. İş yerimin camının kırıldığını söylediler. Ben de hemen geldim. Güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek durumu polise bildirdim. Komşularımın gördükleri kadarıyla kırmızı renkli, plakaları kapatılmış bir otomobille geliyorlar. Şahıslar 3 kişi. Yüzleri maskeli, dışarıdan büyükçe bir parke taşını fırlatıp kaçıyorlar. Bu şekilde anlattılar. Dükkanımda bulunan eşyalarda tahribat oluşmuş durumda. Mağduruz. Suçluların bulunması istiyorum” dedi. Etem Çelik, kimseyle aralarında husumet bulunmadığını belirterek, bu duruma anlam veremediğini kaydetti.(Selçuk Kaya/İHA)
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