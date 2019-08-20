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İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı
Gaziantep’te bir fabrikaya işçi taşıyan servis otobüsü ile hafriyat kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Asayiş 20.08.2019, 18:28
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan Ali A. idaresindeki 27 S 3472 plakalı servis otobüsü ile Mehmet G. idaresindeki 01 JB 589 plakalı hafriyat kamyonu üç yol kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazada işçi servisindeki 14 kişi ile birlikte kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.(Said Vakkas Yağcı /İHA)
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