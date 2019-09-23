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işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

Artvin’in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çeken iki işçi kablo makaralarının kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düşerek hayatlarını kaybetti.

Asayiş 23.09.2019, 11:25 23.09.2019, 11:31
işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü
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Artvin’in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çeken iki işçi kablo makaralarının kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düşerek hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Arhavi’nin Arılı Köyünde hidroelektrik santralı enerji nakil hattı çekim işinde çalışan Recep Kılıç (39) ve Orhan İnal (40) kablo makarasının kopması sonucu yaklaşık 300 metrelik uçuruma düştü.

Olayın İlçe Jandarma komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, Jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kılıç ve İnal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, işçilerin cesetleri AFAD vee AKUT ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Arhavi #Artvin #kablo makarası #işçi #asayiş
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