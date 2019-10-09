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İşkenceci baba tutuklandı
Taksim’de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 09.10.2019, 15:01
Sosyal medyada paylaşılan videoda 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A.’ya işkence ettiği görülen Muzaffer A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Muzaffer A., polis ekipleri eşliğinde İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Muzaffer A., ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)
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