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İSPARK’a ait yerlerde ‘değnekçi’ operasyonu
İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketine (İSPARK) ait bazı yerleri mesai saatlerinin ardından işgal ederek, vatandaşlardan haksız yere otopark parası alan ‘değnekçilere’ yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Asayiş 05.09.2019, 23:11
İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketine (İSPARK) ait bazı yerleri mesai saatlerinin ardından işgal ederek, vatandaşlardan haksız yere otopark parası alan ‘değnekçilere’ yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Öte yandan polis ekipleri, park ruhsatı olup da süresi biten mekan çalışanlarını bilgilendirdi, sonra cezai işlem uyguladı. Belgesi biten mekan çalışanlarını ise, belgelerinin yenilenmesi için uyardı.(Medeni Topaloğlu/İHA)