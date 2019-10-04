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İstanbul'da “Kurt Kapanı 2019-15“ uygulaması

İstanbul'da asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıylı "Kurt Kapanı 2019-15" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştiriliyor

Asayiş 04.10.2019, 15:34 04.10.2019, 15:37
İstanbul'da “Kurt Kapanı 2019-15“ uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme maksadıyla "Kurt Kapanı 2019-15" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katılıyor.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipleri, şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Buradaki çalışmalarda bazı araçlarda narkotik köpekleri de aramalarda görev yapıyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 16.00'da sona erecek.

#istanbul #Kurt Kapanı #Kurt Kapanı 201915 Uygulaması
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