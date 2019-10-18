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İstanbul'da silahlı şahıs polis ekiplerine teslim oldu

15 Temmuz Şehitler köprüsü Asya’dan Avrupa’ya gidiş istikametinde bir şahıs elinde silahla yolu kapattı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile şahıs silahını denize atarak ekiplere teslim oldu.

Asayiş 18.10.2019, 08:58 18.10.2019, 09:22
İstanbul'da silahlı şahıs polis ekiplerine teslim oldu

15 Temmuz Şehitler köprüsü Asya’dan Avrupa’ya gidiş istikametinde bir şahıs elinde silahla yolu kapattı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile şahıs silahını denize atarak ekiplere teslim oldu.

Olay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Asya’dan Avrupa istikametine geçişte meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre eli silahlı bir trafiği durdurarak yolu kapattı. Olay yerine gelen polis ekipleri köprü trafiğini çift taraflı olarak durdurdu. Köprü üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri trafikte bekleyen araçları geri çevirdi.

Polis ekiplerinin yaklaşık bir saatlik uğraşı sonrası silahını denize atarak teslim olan şahıs emniyet güçleri tarafından göz altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#ekip #polis #şahıs #silah #istanbul #asayiş
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