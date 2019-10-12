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İstanbul Emniyetinden Barış Pınarı harekatına destek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yerleşke içerisinde bulunan dev dijital panodan Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekat’ına destek verdi.

Asayiş 10.10.2019, 16:39
İstanbul Emniyetinden Barış Pınarı harekatına destek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yerleşke içerisinde bulunan dev dijital panodan Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekat’ına destek verdi.

Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yerleşke içerisinde duvarda bulunan dev dijital pano üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi. Daha önce şehit polislerin isimlerinin yazılı olduğu pano üzerine harekata özel olarak elinde Türk bayrağı bulunan bir çocuk ve üzerinde tank olan bir askeri araç paylaşılarak, “Fırat’ın doğusunu barış pınarları ile sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun. Sefer bizim, zafer Allah’ındır” cümleleri yazıldı.

(İHA)
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