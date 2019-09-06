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İstanbul Emniyetinden İSPARK denetimi
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 39 ilçede gerçekleştirilen İSPARK denetiminin bilançosu belli oldu. Denetleme neticesinde 25 kişiye işlem yapıldı.
Asayiş 06.09.2019, 12:44
İstanbul Emniyeti tarafından dün 20.00 ile 23.00 saatleri arasında 39 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen İSPARK denetiminin bilançosu belli oldu. Yapılan denetlemede İSPARK harici denetlenen nokta sayısı 161 olurken, denetlenen İSPARK otopark sayısı 152 oldu. Bakırköy’de 11 İSPARK otoparkı denetlenirken, 15 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu ilçesinde ise İSPARK harici 7 nokta ve 3 İSPARK otoparkı denetlendi ve 3 kişiye işlem yapıldı. Şişli’de de İSPARK harici 9 nokta ve 10 İSPARK otoparkının denetlenmesinin ardından 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul genelinde toplamda 313 noktada gerçekleştirilen denetlemede 25 kişiye işlem yapıldı.(Yunus Emre Şeker/İHA)
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