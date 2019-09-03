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İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı

İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 40’a yakın kişi gözaltına alındı.

Asayiş 03.09.2019, 09:03 03.09.2019, 09:21
İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 40’a yakın kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 72 polis ekibi de operasyonda görev aldı. Baskınlara; özel harekât polisleri de destek verdi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Bahçelievler, Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 40’a yakın kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#operasyon #narkotik #istanbul
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