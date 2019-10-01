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İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi binası boşaltılıyor

İstanbul Valiliğinin kararının ardından İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesi binaları boşaltılmaya başlandı.

Asayiş 01.10.2019, 16:42 01.10.2019, 16:54
İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi binası boşaltılıyor

İstanbul Valiliğinin kararının ardından İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesi binaları boşaltılmaya başlandı.

İstanbul Valiliği, depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesinin 7 binası için tahliye kararı verildiğini açıkladı. Kararın ardından fakülte binaları boşaltılmaya başlandı. Öğretim görevlileri ve öğrenciler binadaki eşyalarını toparlarken, bazıları ise son kez kapı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Fakültede eşyalarını toplayan bir öğrenci, "Derslere üzerimize yıkılacak diye korkarak giriyorduk. Tahliye kararı için mutluyuz" dedi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul #İstanbul Valiliği #asayiş #İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi
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