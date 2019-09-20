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İstanbul Valiliği: "Ormanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı"

İstanbul Valiliği, Pendik Aydos Ormanları’nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan Y.A. isimli zanlının terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Asayiş 20.09.2019, 12:07 20.09.2019, 12:18
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İstanbul Valiliği, Pendik Aydos Ormanları’nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan Y.A. isimli zanlının terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılana açıklamada, "19.09.2019 Perşembe günü saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı’na ’Aydos Ormanı’nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahıs’ ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan (Y.A.) isimli şüpheli şahıs, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen (Y.A.) isimli şüpheli şahıs, ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #yangın #orman yangini #Pendik Aydos Ormanları #İstanbul Valiliği
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