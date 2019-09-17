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İstanbul Valiliği’nden şüpheli toz paniğine ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde yaşanan şüpheli toz paniği olayına ilişkin açıklamada bulundu.
Asayiş 17.09.2019, 11:31
İstanbul Valiliği, Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde yaşanan şüpheli toz paniği olayına ilişkin açıklamada bulundu.
Konunun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle olay yerinde gerekli önlemler alınmış, sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince tespit çalışmalarına hemen başlanmıştır.
112 ACİL Komuta Merkezinden alınan bilgilere göre, olaydan sağlık durumu etkilenen herhangi bir personel bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.(İHA)
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